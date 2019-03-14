Gaziantep’teki terör saldırısı davasında 8 sanığa ceza yağdı

Gaziantep’te 2016 yılında DEAŞ terör örgütü tarafından bir düğün yerine düzenlenen ve 57 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili güvenlik Kayseri’de görülen davada 8 sanık ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yoğunluğu ve güvenlik önlemleri nedeniyle 250 kişilik Şehit C. Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu’nda görülen davada tutuklu sanıklar Mehmet Ş.E., Enes Ç., Suriyeli Abdurrahman A., Ali Ç., Mehmet Ç., Ahmet K., Hacı P, Hasan U., Mehmet K., Yunus S. ile avukatlar hazır bulunurken, suça sürüklenen çocuk H.N.Ç. ile celse arası tahliye olan Fadile C. duruşmaya katılmadı. Dosyada suça sürüklenen çocuk olması nedeniyle kapalı görülen ve basın mensuplarının alınmadığı davanın sekizinci celsesinde karar çıktı.

Savcı mütalaasını tekrar etti

Duruşma savcısı verdiği mütalaasında tutuklu yargılanan sanıklara 1’er kez ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, 59’ar kez de ‘kasten adam öldürme’ suçlarından toplam 60’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ayrıca tutuklu sanıklar için yaralanan mağdurlara yönelik ‘adam öldürmeye teşebbüs’ ve ’tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ gibi suçlardan da ceza isteyen savcı tüm sanıklar hakkında ‘DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan da cezalandırma talep etti. Tek tek sanıkların ve sanık avukatlarının mütalaaya cevap vermesinin ardından sanıklara son sözleri soruldu.