GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Vatan, Onur, Narlıtepe, Fırat, Mimar Sinan ve Güzelvadi mahallelerindeki 11 adrese eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince, önceki gün Vatan, Onur, Narlıtepe, Fırat, Mimar Sinan ve Güzelvadi mahallelerindeki 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 120 gram eroin, 260 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1750 lira, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

