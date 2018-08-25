Gaziantep'teki trafik kazası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te dün otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kazada yaralanan Behçet Aslan (42), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aslan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gönderildi.
Mehmet Bozaslan (36) yönetimindeki 31 KJK 27 plakalı otomobil, dün Gaziantep-Nizip karayolunun 5. kilometresinde karşı yönden gelen 19 BL 860 plakalı minibüsle çarpışmış, kazada 8 kişi yaralanmıştı.
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