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Gaziantep'teki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 18:16 | Son Güncelleme

Oğuzeli ilçesinde 8 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazada, otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişiden 2'sinin cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 8 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı trafik kazasında, otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişinin cenazesi ailesine teslim edildi.

Sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesindeki Kayacık Barajı yakınlarında tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu hayatını kaybeden 8 kişiden 6'sının otopsi işlemleri tamamlandı.

Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından sürücü İbrahim Şahin ile Sarıya Diker'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Diker'in oğlu Ferhat Diker'in Şırnak'ta vatani görevini yaptığı ve acı haberi alarak Gaziantep'e gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

5 çocuk annesi Diker'in kaza anında yanında bulunan kızı Elif'in de Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Otopsi işlemi tamamlanan Hüseyin Deniz ve Murat Demirel'in cenazeleri Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Ali Bor'un cenazesi Gaziantep'te, Mustafa Altunbaş'ın cenazesi ise Yavuzeli ilçesinde defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Oğuzeli ilçesinden Kilis'in Elbeyli ilçesi istikametine giden, tarım işçilerini taşıyan İbrahim Şahin idaresindeki 79 DU 351 plakalı kamyonet ile Ali Bor yönetimindeki 27 AAH 618 plakalı minibüs, Kayacık Barajı yakınlarında çarpışmıştı. Kazada 8 kişi ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.

Gaziantep'teki trafik kazası

- Oğuzeli ilçesinde 8 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazada, otopsi işlemleri tamamlanan 6 kişiden 2'sinin cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi

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Gaziantep'teki trafik kazası

Gaziantep'teki trafik kazası
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Gaziantep'teki trafik kazası

Gaziantep'teki trafik kazası
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Gaziantep'teki trafik kazası

Gaziantep'teki trafik kazası
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Gaziantep'teki trafik kazası

Gaziantep'teki trafik kazası
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Gaziantep'teki trafik kazası

Gaziantep'teki trafik kazası
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Gaziantep'teki trafik kazası

Gaziantep'teki trafik kazası
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Gaziantep'teki trafik kazası

Gaziantep'teki trafik kazası
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Gaziantep'teki trafik kazası

Gaziantep'teki trafik kazası
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Gaziantep kamyonet ile minibüs çarpıştı trafik kazası

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