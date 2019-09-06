Gaziantep'teki trafik kazası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin devrildiği kazada ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Resmiye Demir idaresindeki 49 AL 101 plakalı otomobilin 28 Ağustos'ta Gaziantep-Nurdağı kara yolu İdil Mahallesi civarında devrilmesi sonucu yaralanan Hülya Çetin (46) kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çetin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kazada yaralanan sürücü Demir'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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