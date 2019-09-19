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Gaziantep'teki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 14 Eylül'de bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yaparak otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 14 Eylül'de bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yaparak otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hacıali Öztürk Mahallesi Vatan Caddesinde plakasız motosikletiyle, park halindeki 27 SB 250 plakalı otomobile çarparak ağır yaralanan Mahir Yoldaş (21), Gaziantep Dr. Ersin Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Yoldaş'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, motosiklet sürücüsü Yoldaş’ın önüne çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yaptığı sırada park halindeki otomobile çarptığı görülüyor.

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