Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve imalatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, dün Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu gişelerindeki uygulama noktasında durdurduğu otobüste, 4 bin 208 uyuşturucu nitelikte hap ve 113 gram metamfetamin ele geçirmiş, 3 kişiyi gözaltına almıştı.

