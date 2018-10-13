Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y, M.Ş, R.D. ve B.K. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Ö.A. ile Y.R.P. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 kişinin yakalanması için önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, zanlılardan 6'sı gözaltına alınmıştı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 781 gram uyuşturucu, 10 gram esrar, bir miktar uyuşturucu hap, hassas terazi, 13 cep telefonu, ruhsatsız tabanca ile 3 bin 884 lira ele geçirilmişti.
Adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.
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