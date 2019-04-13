Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün Şahinbey, Şehitkamil, Araban ve Yavuzeli ilçelerindeki 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 26 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirilmişti.
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