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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 13:44 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 1 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu, 750 gram esrar, 220 gram eroin ile 7 bin 200 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 34 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesi'nde 770 polis, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin katılımıyla 17-19 Aralık tarihlerinde 36 saatlik operasyon gerçekleştirildi.

Mahallenin abluka altına alındığı, yollarının kapatıldığı operasyonda 43 ev, 66 halka açık yer, 1230 araç ile 4 bin 370 kişinin üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda 7 bin 200 uyuşturucu hap, 1 kilo 340 gram çeşitli sentetik uyuşturucular, 750 gram esrar, 220 gram eroin, 5 hassas terazi, 6 tabanca, 1 Kalaşnikof otomatik silah ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep narkotik operasyonu Narlıtepe Mahallesi

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