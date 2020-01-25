HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep’ten giden kurtarma ekipleri 2 kişi enkaz altından sağ çıkardı

Gaziantep’ten giden kurtarma ekipleri 2 kişi enkaz altından sağ çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Gaziantep’teki itfaiye ekiplerinden oluşturulan arama kurtarma ekipleri, depremin olduğu Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin beldesinde yürüttüğü çalışmalarda 2 kişiyi sağ olarak kurtardı.Elazığ’a bağlı Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin hemen ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Daire Başkanlığı personelinden oluşan 3 araç 9 kişilik ekip ile bölgeye hareket etti.

Gaziantep’teki itfaiye ekiplerinden oluşturulan arama kurtarma ekipleri, depremin olduğu Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin beldesinde yürüttüğü çalışmalarda 2 kişiyi sağ olarak kurtardı.
Elazığ’a bağlı Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin hemen ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Daire Başkanlığı personelinden oluşan 3 araç 9 kişilik ekip ile bölgeye hareket etti. Elazığ’ın Maden ilçesine Bağlı Gezin beldesinde çalışmalar yürüten ekipler, enkaz altında kalan 2 kişi sağ olarak kurtardı.
Ekipler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Zabıta ve İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz ve Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy koordinasyonunda ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde çalışmalarını yürütüyor.
Öte yandan bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediye tarafından oluşturulan 3 arama kurtarma aracının daha bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Umke görevlisi, enkaz altındaki Azize ile telefon bağlantısı yaptıUmke görevlisi, enkaz altındaki Azize ile telefon bağlantısı yaptı
Belediye Başkanı depremzedeler için maaşını bağışladıBelediye Başkanı depremzedeler için maaşını bağışladı
PDW kan testi nedir, niçin yapılır?PDW kan testi nedir, niçin yapılır?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ depreminde enkaz altında kalan kadının kurtarılma anları kamerada

Enkaz altından çıkarıldı! Kurtarma anı saniye saniye kamerada

Millî Eğitim Bakanı Selçuk: Okul binalarımız açısından korkulacak durum yok

Bakan Selçuk, deprem bölgesindeki okullardaki son durumu aktardı

Deprem anında eşine bir şey olmasın diye üzerine uzanmış

O anda eşini korumak için üzerine uzanmış

Bahçeli'den Elazığ ve Malatya depremi sonrası açıklama

Devlet Bahçeli'den deprem açıklaması

CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk deprem bölgesinde gözyaşlarını tutamadı

CNN Türk Muhabiri gözyaşlarını tutamadı

Doç. Dr. Özmen'den Elazığ için tedirgin eden deprem açıklaması

Elazığ için tedirgin eden deprem açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.