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Gaziantep'ten hayvancılıkla geçinen depremzedelere yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 16:05 | Son Güncelleme

Gaziantep'ten hayvancılıkla geçinen depremzedelere yardım

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Elazığ'ın Sivrice ilçesi meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlara 230 koyun ve keçi gönderdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, depremin ardından hayvanları telef olan vatandaşlar için "1 damızlık koyun ve keçi" kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Yaşanılan acıların el birliğiye sarılacağı aktarılan açıklamada, "Elazığ'ın ve Malatya'nın acısı bizim acımızdır. Onlar üşürse biz de üşürüz bilinciyle 4 gün gibi kısa süre içerisinde 230 koyun ve keçi toplandı. Hayvanlar gönderilmeden önce çiçek hastalığına karşı aşı ve vitamin iğnelerini yaptırıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Elazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Sezer, Gaziantep'ten gelen yardımların kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Yardımların maddi değerinden çok manevi önemine dikkati çeken Sezer, "Bu yardımların çobanlardan geliyor olmasının önemi bizim için çok büyük. Bundan dolayı özellikle Gaziantep'e ve birlik üyesi çoban kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği koyun yardım

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