Gaziden doktora hakaret iddiasıyla suç duyurusu

Halil ÖZÇOBAN-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA’da yaşayan Gazi Jandarma Üsteğmen Bahaddin Seçgin, gittiği hastanede tedavi önceliği bulunduğunu söylediği doktor Mutlu A.'nın kendisine "Burada herkes eşit, sende herkes gibi bekleyeceksin" diyerek, hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gazi Seçgin, ''Bu durum, sadece bana değil, tüm gazilere yapılan yanlıştır. Bu muamelenin yapılmasını istemiyoruz'' dedi.

2016 yılında Diyarbakır Sur'daki Hendek operasyonunda omuriliğine mermi isabet etmesi sonucu yaralanarak gazi olan Jandarma Üsteğmen Bahaddin Seçgin, 3 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra fizik tedaviye başladı. Fizik tedavi raporu için önceki gün Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne randevu alarak giden Seçgin, doktor Mutlu A.'nın odasına girerek, gazi olduğunu ve tedavi önceliği bulunduğunu söyledi. İddiaya göre doktor Mutlu A., "Burada herkes eşit, sen de herkes gibi sıra bekleyeceksin. Sana bu hakkı kim verdi? Öncelik yok, bekleyeceksin" diyerek, yanıt verdi. Kısa süreli tartışmada doktorun kendisine hakaret ettiğini öne süren Bahaddin Seçgin, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, suç duyurusunda bulundu.

'SADECE BANA DEĞİL, TÜM GAZİLERE YAPILAN YANLIŞTIR'

Gazi Jandarma Üsteğmen Bahaddin Seçgin, ''Hastaneye fizik tedavi için rapor almaya gitim. Sıramı bekliyordum, normalde beklememem gerekiyor çünkü muayene önceliğim var. Daha sonra doktora giderek, öncelik hakkımın olduğunu söyledim. Önceliğimi kabul etmedi ve beni bir saat bekletti. Tekrar doktorun odasına girerek, acil hastası olmadığını, beni muayeneye alması gerektiğini belirttim. Ancak yüksek sesle bağırıp, beni kapı dışarı etti. Bu sadece bana değil, tüm gazilere yapılan bir yanlıştır. Maalesef gaziler, bu muamelelere maruz kalıyor. Artık bu muamelelerin yapılmasını istemiyoruz. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundum. Her türlü hakkımı arayacağım. Gaziler, özellikle son yıllarda şiddete maruz kalıyor. 'Ben gaziyim' dediğimiz zaman, neden rahatsız oluyorlar? Gazi olduğumuzu söylemek bizim için onur. Ama insanlarımızın da gazilere hassas olmasını istiyoruz. Kimisi kolunu, kimisi bacağını, kimisi gözlerini kaybetti. Bizler, hayatlarını hiçe sayıp, ülkeyi ayakta tutmaya çalışan insanlarız” dedi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin doktor Mutlu A. hakkında idari soruşturma başlattığı öğrenildi.