Gaziden duygulandıran sözler

Hakkari’de mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür’ün ismi, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir parka verilerek ölümsüzleştirildi. Parkın açılış töreninde konuşan Gazi Cür, "Ben gazi oldum ama bugün ‘git’ deseler bu şekilde vatanımı savunmaya giderim. Dediğim gibi; bu halk arkamızda oldukça bu vatanı kimse bölemez’’ dedi.

Tekirdağ Saray 41. Komando Tugay Komutan Yardımcılığında görev yapan ve geçici görev ile Hakkari Derecik 3. Komando Tabur Komutanlığına giden Uzman Onbaşı Cür, 20 Temmuz’da teröristler tarafından döşenen mayına basarak yaralanmıştı. Gazi Cür’ün ismini ilçede yaşatmak isteyen Kapaklı Belediyesi, meclis kararı ile Cumhuriyet Mahallesi’ndeki isimsiz bir parka Gazi Tarık Cür ismini verdi.

Katılım yoğun oldu

Gazi Tarık Cür Parkı, düzenlenen törenle açıldı. Parkın açılış törenine Cür ailesinin yanı sıra Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Murat, Siyasi Parti Temsilcileri, Kapaklı Belediye Meclis Üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Şubesi Yönetimi ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.