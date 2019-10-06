HABER

Gaziden insanlık dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 10:09 | Son Güncelleme

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yolda can çekişen güvercini gören gazi ona kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayatta tutmaya çalıştı.Cudi Dağı’nda operasyon yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında Bestler-Dereler bölgesinde 27 Mayıs 2012 günü çıkan çatışmada Uzman Çavuş Aydın Öztürk elinden vurularak gazi oldu.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yolda can çekişen güvercini gören gazi ona kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayatta tutmaya çalıştı.
Cudi Dağı’nda operasyon yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında Bestler-Dereler bölgesinde 27 Mayıs 2012 günü çıkan çatışmada Uzman Çavuş Aydın Öztürk elinden vurularak gazi oldu. Gazi Öztürk yaylaya gittiği Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yolda bir güvercinin can çekiştiğini gördü. Öztürk, ilk yardım eğitimi aldığı için hemen güvercini hayata döndürmek için kalp masajı yaptı. Ancak kalp masajı yeterli olmayınca gazi bu kez de güvercine suni teneffüs yaptı. Gazi uzun süre güvercini hayatta tutabilmek için mücadele etti. Ancak buna rağmen güvercin hayatını kaybetti.
Bu duruma çok üzülen gazi Öztürk, güvercini yolda can çekişirken görünce içi parçalandığını ve onu hayatta tutmak için mücadele ettiğini belirterek, "Ben uzman çavuş olduğum için ilk yardım eğitimi almıştım. Güvercini de yolda öyle görünce çok üzüldüm. Onu alıp hayatta tutmaya çalıştım ama olmadı" dedi.

Gaziden insanlık dersi

Gaziden insanlık dersi

Gaziden insanlık dersi

Gaziden insanlık dersi

Gaziden insanlık dersi

Gaziden insanlık dersi

Gaziden insanlık dersi

Gaziden insanlık dersi

Gaziden insanlık dersi

Gaziden insanlık dersi

Gaziden insanlık dersi

Gaziden insanlık dersi

Gaziden insanlık dersi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

İşte milyonluk soruya verdiği cevap!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

ABD Büyükelçiliği'nden skandal hata! MHP'den sert tepki geldi!

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

Komşuları kapıyı kırarak içeri girdi! Yarı çıplak halde...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti

Van'dan acı haber! 1 polis hayatını kaybetti

Son dakika! Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Isparta’da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

İstanbul'da feci kaza! Olayı duyan yakınları sinir krizi geçirdi!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Manisa'da korkunç kaza! Otoyol savaş alanına döndü!

Malatya'da alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular

Malatya'da alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.