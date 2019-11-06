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Gaziemir çöplüğünde çıkan yangınlar vatandaşı isyan ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 13:15 | Son Güncelleme

Gaziemir Belediyesinin ormanlık alan içerisindeki çöp aktarma alanında çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu.

Gaziemir Belediyesinin ormanlık alan içerisindeki çöp aktarma alanında çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu. Öfkeli bir vatandaş, "Bu kaçıncı yangın? Bizim hayvanlarımız yanıyor, orman yanıyor. Diktatör müsün sen, niye randevu vermiyorsun?" diyerek, Gaziemir Belediye Başkanı’na tepkisi dile getirdi.
Gaziemir Belediyesinin Sarnıç Mahallesi’nde bulunan ormanlık alan içerisindeki çöp aktarma bölgesinden dün akşam yine alevler yükseldi. Çöp depolama alanı çevresinde küçük ve büyükbaş hayvan besiciliği yapan ahır sahiplerini alevler karşısında büyük korku yaşadı. Çevre sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bölge sakinlerinden Muammer Olkaç yaşadığı panikle Gaziemir Belediyesine tepki gösterdi.
Bu alanda daha önce de yangınların çıktığını ve çöplerin çevreyi tehdit etmesine rağmen çözüm üretilmediğini öne süren Olkaç, "Nerede Halil Arda? O gelsin buraya. Bu kaçıncı yangın? Bizim hayvanlarımız yanıyor, orman yanıyor. Birçok kez uyardık ’yapma başkan’ diye. Binlere imza topladık. Benim çocuklarımı, hayvanlarımı mı yakacaksın? Diktatör müsün sen, niye randevu vermiyorsun?” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Can ve mal güvenliğimiz yok”
Çıkan yangınlar sebebiyle dertlerini anlatmak için Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’dan randevu talep ettiklerini ifade eden Olkaç, ”Kendileri bir kere gelip bizi dinlemedi. Alanı görmeye tenezzül bile etmedi. Bu ilgisizlik, bu sonuçları ortaya çıkartıyor. Biz bu orman alanının içine çöp ve moloz dökülmesini istemiyoruz. Sarnıç ormanları bir gün bu çöp yüzünden küle dönecek. Bizim can ve mal güvenliğimiz bu yangın nedeniyle tehlike altında. Buradan yetkilileri uyarıyoruz; canımıza tak etti. Biran önce bizi çöp ve yangın tehdidinden kurtarın” diye konuştu.

"Burası patlamaya hazır bir bomba”
Olkaç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayvan yetiştirdiğim alan ile yangının çıktığı yer arasında 100-150 metre mesafe vardı. Belediyeye biz burayı daha önceden de yüzlerce kez ihbar ettik. Görüşme talep ettik, randevu istedik ancak hep geri çevirdiler. Burayı bir çöplük alanı haline getirdiler. Burası Tarım ve Orman Bakanlığının İzmir Büyükşehir Belediyesine, İzmir Büyükşehir Belediyesinin de Gaziemir Belediyesine kiraladığı bir yer. Ama burayı bir çöplük alanı haline getirdiler. Binlerce çam ağacı vardı bakın ne hale getirdiler. Bu beşinci yangın oldu. Gece uykum kalmadı. Bütün hayvanlarımı, malımı tehlikeye attılar. Akşam saatlerinde çıkan yangın belediyenin bu alana koyduğu demir bariyer yüzünden, itfaiye giremediği için ertesi gün saat 11’de söndürüldü. Burası patlamaya hazır bir bomba. Mobilya atıkları atılıyor burada; içlerinde tiner var. Yanınca patlıyor. Burası Sarnıç ormanının kalbi. İnsanların piknik yapabileceği bir yere çöplük yaptılar. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya da buradan sesleniyorum; biraz vicdanın varsa, Allah korkun varsa bu çöp olayına çözüm bulursun. Ben savcılara güveniyorum. Tarım ve Orman Bakanımıza güveniyorum” dedi.

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