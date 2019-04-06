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Gaziemir'de başkan seçilen Arda, 93 yıl sonra dedesinin koltuğuna oturacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 17:17 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Millet İttifakı'nın adayı olarak belediye başkanı seçilen CHP'li Halil Arda, 93 yıl sonra, dedesinin koltuğuna oturmasını sağlayacak olan mazbatasını aldı.

Melis KARAKUZULU-Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Millet İttifakı'nın adayı olarak belediye başkanı seçilen CHP'li Halil Arda, 93 yıl sonra, dedesinin koltuğuna oturmasını sağlayacak olan mazbatasını aldı. Arda, "Bugün benim için hayatımın en önemli günlerinden birisi. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım. Yaklaşık 93 yıl sonra dedemin belediye başkanlığı yaptığı makama seçildim" dedi.

1926 yılında belde belediyesi olarak ilk başkanlığı dedesi Abdullah Arda'nın yaptığı Gaziemir'de, yeni başkan Halil Arda, 93 yıl sonra aynı görevi devralmanın heyecanını yaşadı. Mazbatasını almak üzere Gaziemir Spor Salonu'na gelen Arda'yı CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan karşıladı. Arda, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ayten Ayyıldız'dan mazbatasını aldı. Halil Arda'nın heyecanına ortak olan CHP'liler mazbatasını alan yeni başkan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mazbatasını almasının ardından açıklama yapan Arda, "Benim için hayatımın en önemli günlerinden birisi. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım. 93 yıl sonra dedemin belediye başkanlığı yaptığı makama seçildim. Bu mazbata da bunun en büyük belgesidir. İyi insanlarız demiştik, biz iyi, adaletli, sevgi dolu, çalışkan insanlarız. Birikimli, donanımlı, iyi bir ekiple Gaziemir için beş yıl boyunca namusumuzla çalışacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar Halil Arda nasıl bir insansa, bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Benimle gurur duyabilirsiniz" diye konuştu.

Halil Arda'nın Gaziemir Belediye Başkanlığı görevini ise pazartesi günü saat 10.00'da devralacağı bildirildi.

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