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Gaziemir'de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 15:54 | Son Güncelleme

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gaziemir'de orman yangını

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, büyümeden, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Gaziemir'de bulunan Sarnıç Mezarlığı yakınındaki ormanlıkta, saat 15.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler, bölgeye 3 helikopter ve 6 arazöz ile sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmayla yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

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