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Gaziemir’de pazaryeri krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi’nde bulunan kapalı pazaryerinde tezgah açan pazarcılar, belediye tarafından araç girişine engel olunduğunu öne sürerek Gaziemir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Gaziemir’de pazaryeri krizi

İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi’nde bulunan kapalı pazaryerinde tezgah açan pazarcılar, belediye tarafından araç girişine engel olunduğunu öne sürerek Gaziemir Belediyesi önünde eylem yaptı. Ürünlerini pazarın içine taşıyamadıklarını belirten pazarcılar, sorun çözülmezse gelecek hafta ürün satmayacaklarını duyurdu.
İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi’nde çarşamba ve cuma günü kurulan kapalı pazaryerinde araçların giriş çıkışını sağlayan rampanın kaldırılması, bir rampanın önüne de engel konulması pazarcıların tepkisine yol açtı. Kapalı pazaryerinin alt katında bulunan otopark ile bağlantıyı sağlayan merdivenin de kapatılarak üzerine beton döküldüğünü belirten pazarcılar, uygulama sebebiyle ürünlerini pazara sokamadıklarını ifade etti. Pazarcılar, Gaziemir Belediyesi önünde eylem yaparak sorunlarının çözülmemesi halinde çarşamba ve cuma günleri ürün satmayacaklarını duyurdu.

"İnsan gücü ile taşıyamayız"
İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, "Esnaf ürününü indiremiyor. ’Taşıyacaksınız’ diyorlar. Böyle bir tutum olabilir mi? Aracın giriş çıkışının yapıldığı rampayı kaldırdılar. Buna müsaade edemeyiz. Buraya araçla giremeyiz. İnsanlar hala ürün indirmeye çalışıyor. Biz belediyeye karşı, herhangi bir partiye karşı gelmedik ki. Yüzlerce esnaf onlarca ürünü araç girmeden insan gücü ile o pazara taşıyamaz. 36 kadın esnaf yükünü indiremediği için tezgah açmadı. Bu pazaryerinde 600 esnaf hizmet veriyor. Bu esnafların şu an tezgah açması gerekiyordu. Bu insanlar 17 saat alın teri döküp 100 lira kazandığında evine mutlu dönen insanlar. ’Hizaya geleceksiniz’ diye tutum sergileyip mecliste de ’kınıyorum’ demek, belediye başkanlığı ve belediye başkan yardımcılığına yakışmayan hareketler. Belediye başkanından bu tutumundan vazgeçmesini talep ediyoruz. O pazara 3 ton-4 ton malı insan yüküyle indirmenin imkanı yok. Konuyu gündeme getirince ’saygısızlık yapmayın, hizaya geleceksiniz, taşıyın canım ne olacak’ diyorlar. Bu esnaf bu tezgahları açamayacak hale geldi. Bu yolun açılması için ricada bulunduk, ’hayır’ dediler. Pazar sorunumuz giderilene kadar haftaya pazar açmayacağız" dedi.

Gaziemir’de pazaryeri krizi

Gaziemir’de pazaryeri krizi

Gaziemir’de pazaryeri krizi

Gaziemir’de pazaryeri krizi

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