Gaziler 45 yıl sonra ateş ettiler

Kahramanmaraş’ta Muharip Harp Gazileri Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte gaziler 45 yıl sonra silahla buluşarak poligonda yarıştı.

Kahramanmaraş’ta Kore ve Kıbrıs gazilerinin yarıştığı turnuva kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Muharip Harp Gazileri Derneğinin düzenlediği etkinliğe, dernek üyelerinden 25 gazi katıldı. 45 yıl sonra modern silahlarla buluşarak atış yapan gaziler keyifli anlar yaşadı. Kahramanmaraş 2.Zırhlı Tugay Komutanı Albay Adnan Köşger de poligonda gazilerle bir araya gelerek turnuvayı izledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Tayfun Özbek, "Bugün derneğimiz tarafından düzenlenen özel etkinlikle, poligonda bir araya geldik. 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra gazi olan üyelerimizi bugün silah atışında buluşturduk. 2. Zırhlı Tugay Komutanımız Albay Adnan Köşger de bugün aramızda, turnuvayı izlemek için geldi. Kendisine de teşekkür ediyoruz" dedi.

90 yaşındaki Kore Gazisi Veli Gülnar’ın hedefi 8’den vurduğunu belirten Özbek, "Kendisi yaklaşık 60-70 yıl sonra atış yaparak bizleri onurlandırdı. Hedefi de 8’den vurması bizleri gururlandırdı. Diğer gazilerimizde 45 yıl sonra silahla buluşmalarına rağmen güzel atışlar yapıyor. Uzun süre sonra bu sesleri duymak bize o savaş anılarımızı hatırlattı. O anlarda yaşamış olduğumuz, mermi, top seslerini hatırlattı ve duygulandık" diye konuştu.

Turnuvada yapılan atışlar sonunda 90 yaşındaki Kore Gazisi Veli Gülnar birinci, 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi ve dernek başkanı Tayfun Özbek ikinci, 65 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüseyin Köse üçüncü olarak tamamladı. İlk 3’e girenler Gazi Kupası alırken, katılım sağlayan herkese sertifika verildi.

