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Gaziler Akyurt’ta anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ’Mareşallik’ ve ’Gazilik’ unvanının verilişinin 98.

Gaziler Akyurt’ta anıldı

Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ’Mareşallik’ ve ’Gazilik’ unvanının verilişinin 98. yıl dönümü ve Gaziler Günü Akyurt Cumhuriyet Meydanında kutlandı.
Akyurt Kaymakamı Osman Altın, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ, Akyurt Belediye Başkan Vekili Resul Can’ın yanı sıra kamu kurum, kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerinin ve vatandaşların katıldığı törende duygulu anlar yaşandı.
Törende günün anlamını ifade eden Akyurt Anadolu Lisesi öğretmeni Hülya Pektaş bugünün gazilerimize ve şehitlerimize vefa borcumuzu ödemek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.
Tören, ilçe meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından protokol ile gazilerin günün anısına çektirdikleri fotoğraf karesi ile son buldu.

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