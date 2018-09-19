Gaziler Günü Çeşme'de törenle kutlandı 

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı. Törenin açılış konuşmasını yapan Güneydoğu Gazisi Bülent İşçi, "Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk Milleti, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kutlanan Gaziler Günü törenine, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Vekili Personel Asteğmen Fatih Oruç, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Resmi tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çeşmeli gaziler adına konuşan Güneydoğu Gazisi Bülent İşçi, "Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk Milleti, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde birçok savaşa girerek yüzünün akıyla çıkmıştır. Türk Milleti'nin her ferdi, sürdürdüğü hayatın geçmişte edinilen bu tecrübelerin bir sonucu olduğunu bilerek, onu bugünlere ulaştıran şehit ve gazilerimizin yazdığı bu büyük destanları övünerek anlatmaktadır. Onlara minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir" diye konuştu.

Törenin ardından anaokulu öğrencileri, törene katılan gazilere karanfil verdi. Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ise Çeşmeli Gazilere çerçeveli Atatürk Portresi hediye etti. Gaziler Günü kutlamaları öğrencilerin şiir okumasının ardından sona erdi.