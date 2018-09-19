Gaziler Günü Çeşme'de törenle kutlandı 

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı. Törenin açılış konuşmasını yapan Güneydoğu Gazisi Bülent İşçi, "Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk Milleti, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir" dedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda kutlanan Gaziler Günü törenine, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Vekili Personel Asteğmen Fatih Oruç, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Resmi tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çeşmeli gaziler adına konuşan Güneydoğu Gazisi Bülent İşçi, "Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk Milleti, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde birçok savaşa girerek yüzünün akıyla çıkmıştır. Türk Milleti'nin her ferdi, sürdürdüğü hayatın geçmişte edinilen bu tecrübelerin bir sonucu olduğunu bilerek, onu bugünlere ulaştıran şehit ve gazilerimizin yazdığı bu büyük destanları övünerek anlatmaktadır. Onlara minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir" diye konuştu.
Törenin ardından anaokulu öğrencileri, törene katılan gazilere karanfil verdi. Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ise Çeşmeli Gazilere çerçeveli Atatürk Portresi hediye etti. Gaziler Günü kutlamaları öğrencilerin şiir okumasının ardından sona erdi.
Merkel'den Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib mütabakatı hakkında flaş açıklama!
KKTC’de öğrencilerden istenenler şaşırttı! İşte o liste
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD’li şirketlerin temsilcileriyle kritik görüşme
MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!
Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde muhtar 17 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Diyarbakır'da korku dolu dakikalar! Pompalı tüfekle balkona çıktı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Okuyucu Yorumları 0 yorum