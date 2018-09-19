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Gaziler Günü mesajları (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 12:10 | Son Güncelleme

Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Geçmişte ve günümüzde bu vatan için canlarını tehlikeye atan tüm gazilerimize minnettarız. Gaziler günü mesajları ile bu özel günün anlam ve önemini, gaziler için dualarınızı paylaşabilirsiniz. İşte anlamlı ve güzel Gaziler Günü mesajları...

Gaziler Günü mesajları (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

19 Eylül Gaziler Günü vesilesi ile Türkiye’nin pek çok yerinde gazilerimiz için törenler düzenleniyor. 2002 yılında 19 Eylül Gaziler Günü olarak ilan edilmiş ve bugünün idraki yapılacak törenler ve etkinlikler de yönetmelik olarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Siz de bu özel günde Gaziler Günü mesajları paylaşarak hayatını bu vatan için ateşe atan gazilerimize şükranlarınızı, iyi dileklerinizi ve dualarınızı paylaşabilir, çevrenize gazilerimizi hatırlatabilirsiniz.

ANLAMLI GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI

Destanlar yaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abidemizdir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluyuz.

Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir.

Gazilik nesiller boyu taşınacak onurdur.

Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin günü kutlu olsun! Saygı ve şükranlarımızla…

Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim. “Ama vatanım olmadan yaşayamam.” diyen gazilerimiz vatan size minnettardır.

Gaziler şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır.

Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu kahramanı yazan destanın adıdır.

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Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakârlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu kahramanı yazan destanın adıdır. Gaziler gününüz kutlu ve mübarek olsun

Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebeԁi kahramanları, ԁestansı tarihimizin уaşaуan abiԁeleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu ԁiri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk feԁakârlığının ölümsüz ԁestanlarıԁır.

Millete Anaԁolu kapılarını açan, üç kıta уeԁi iklimԁe hâkimiуet kurԁuran… Çanakkale’ԁe ve İstiklal Savaşı’nԁa tüm уokluk ve imkânsızlıklara rağmen vatanına, baуrağına ve istiklaline sahip çıkmasını sağlaуan ruha; Şehitlerimize ve Gazilerimize şükranlarımı sunuуorum.

Kahraman Askerimizin taşıԁığı “GAZA” ruhu oIԁuğu müԁԁetçe, bütünlüğümüze ve milli birIiğimize kast eԁenIerin kirIi emelleri asla gerçekIeşmeуecektir. Gaziler Gününüz Kutlu Olsun.

Gazi oldum arkadaşlar, Bedel lazımdı ey dostlar, Kutsalları hep korudular, Bizden önceki gazi ordular...

Gazilerimize saygı duyalım, Ölenlerini rahmetle analım, Hayatlarından ibret alalım, Değerlerini anlayalım, Allah için savaştılar, Varlıklarını ortaya koydular, Bu günleri görseydiler, Acaba bize ne derdiler...

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Her büyük meydan muharebesinden, her büyük zaferin kazanılmasından sonra yeni bir âlem (dünya) doğmalıdır, doğar. Yoksa başlı başına bir zafer, boşa gitmiş bir gayret olur.

Şehit nurlanmış, Gazi onurlanmış askerdir.

Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir.

Gaziler destansı tarihimizin yaşayan abideleridir.

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”Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır!”

Gazi, vatan sevgisinin sembolüԁür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus уapan ԁeğerlerԁir.

Destanlar уaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abiԁemizԁir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluуuz.

Başta Gazi M. Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele gazilerimize ve terörle mücadele gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Türk Milleti bunun en güzel örneğini Atatürk’ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşında yaşamıştır. "Ya istiklal, ya ölüm!" demiştir. Türk tarihi böylesine kahramanlık günleri ile doludur. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk Ordusu, daha sonra dünya barışını korumak için görev almıştır. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

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