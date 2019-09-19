Gaziler Günü töreninde 'başörtülü sunucu' protestosu

Gaziler Günü nedeniyle Foça Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon Komutanı Vekili ve Foça Üs Komutanı Deniz Albay İlker Akın Korkmaz, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Foça İlçe Başkanı Ramazan Harmandar, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, ve AK Parti Foça İlçe Başkanı İrfan Çalışkan bazı belediye meclis üyeleri, daire ve şube müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, Foça'da yaşayan gaziler, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde 'Gaziler Günü' törenle kutlandı. Törende gaziler arasındaki bir grup, başörtülü sunucu öğretmenin kıyafetinin Cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını öne sürerek protestoda bulundu. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, sunucu öğretmenin kıyafetinin mevzuata uygun olduğunu belirterek, "Öğretmen başörtülü olarak derslere girebilmekte, resmî törenlere katılabilmektedir" dedi.

Törenin başlayacağı dakikalarda protokol sırasının hemen arkasında bulunan bir grup gazi, Foça Kaymakamı'na, tören programını okumak ve sunum yapmak üzere mikrofona gelen Foça Spor Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ayşe Pınar Bayraktar'ın kıyafetinin uygun olmadığını belirterek tören alanını terk etti. Grup alana yakın bir yerde toplanarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na buradan katıldı. Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Foça Belediye Başkanlığı ve Foça'daki gaziler adına çelenk sunumu, Deniz İkmal Teğmen Çağatay Bektaş'ın günün anlam ve önemini ifade eden konuşması, Foça Spor Lisesi'nden iki öğrencinin okuduğu şiirlerle tören tamamlandı.

Törendeki protesto eylemini gerçekleştiren 10 kişilik gazi grubu adına konuşan Gazi Emekli Deniz Piyade Albay Nabi Duru, "19 Eylül Gaziler Günü için Cumhuriyet Meydanı'na törene geldiğimizde, törenin başlangıcında gaziler olarak sunucu hanımefendinin kıyafetinin Cumhuriyet değerlerine uygun olmadığını görünce çok üzüldük. Bu protestomuzu toplu olarak Kaymakam ve tören alanında bulunanlara ileterek tören alanını terk ettik" dedi.