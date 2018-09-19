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Gaziler Günü'nde şehitler unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:22 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

SİVAS'ta 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. İl protokolü ve gaziler, kentteki şehitlikleri ziyaret etti.
19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törene Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, askeri erkan ve gaziler ile kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Törende ilk olarak Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Muharip Gaziler Derneği ve diğer kurumların çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı günün anlamını belirten bir konuşma yaptı. Çelenk sunma töreninin ardından Vali Gül ve beraberindekiler Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Gaziler Mezarlığı ile Polis ve Garnizon Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarete katılan Kore ve Kıbrıs gazilerin şehitlerin mezarlara karanfil bırakılarak dua etti. Ardından il protokolü, kentteki bazı gazilerin evlerine ziyaretlerde bulundu.

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