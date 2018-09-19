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Gaziler Günü'nde şiir okuyan öğrenci gözyaşlarını tutamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 14:50 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Gaziler Günü törenle kutlandı.

Gaziler Günü'nde şiir okuyan öğrenci gözyaşlarını tutamadı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Gaziler Günü törenle kutlandı. Törende, 'Mustafa Kemal Askeri' isimli şiiri okuyan ortaokul öğrencisi Sema Nur Korkmaz (11), duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı.
Ödemiş'te Gaziler Günü Hükümet Meydanı'ndaki törenlerle kutlandı. Törene, Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Ak Partili Mahmut Badem, Ödemiş Garnizon Komutanı Asteğmen Umur Kılıç, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Ödemiş Belediye Başkanlığı, Ödemiş Gaziler Derneği'nin çelenkleri konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Ödemiş Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Akkaşoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Tören ilçedeki çeşitli okullardan katılan öğrencilerin şiirler okumasıyla devam etti.
Hatipoğlu Mustafa Erdem Ortaokulu 6'ncı Sınıf Öğrencisi Sema Nur Korkmaz, 'Mustafa Kemal'in Askeri' isimli şiiri okurken duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlayan Korkmaz, öğretmenlerinin yanına gidip, kendisini sakinleştirmesinin ardından şiirini yeniden okudu. Alanı dolduranlar, Korkmaz'ı uzun süre alkışladı. Tören, Zafer İlkokulu öğrencilerinin meydanda bulunanlara karanfil dağıtmasıyla sona erdi.

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Gaziler Günü'nde şiir okuyan öğrenci gözyaşlarını tutamadıGaziler Günü'nde şiir okuyan öğrenci gözyaşlarını tutamadıGaziler Günü'nde şiir okuyan öğrenci gözyaşlarını tutamadıGaziler Günü'nde şiir okuyan öğrenci gözyaşlarını tutamadı

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