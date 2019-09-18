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Gaziler gününe bir gün kala öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 17:55 | Son Güncelleme

Hastanede tedavi gören Kıbrıs gazisi, gaziler gününe bir gün kala hayatını kaybetti.Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yaşar Polat, bir süredir Bursa’da kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu.

Gaziler gününe bir gün kala öldü

Hastanede tedavi gören Kıbrıs gazisi, gaziler gününe bir gün kala hayatını kaybetti.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yaşar Polat, bir süredir Bursa’da kalp rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu. Yaşar Polat, sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazinin ölüm haberini alan yakınları göz yaşlarına boğuldu. Gazinin na’şı Bursa’dan Türk bayrağına sarılarak İnegöl’e getirildi. Sami Konukoğlu Camii’ndeki cenaze namazına Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Jandarma Komutanı Ferruh Mağden, İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen, askerî ve mülkî erkân ile gazi arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gaziler gününe bir gün kala vefat eden Yaşar Polat, Mahmudiye Mezarlığı’na defnedildi.

Gaziler gününe bir gün kala öldü

Gaziler gününe bir gün kala öldü

Gaziler gününe bir gün kala öldü

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