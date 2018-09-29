Gaziler motosikle Gaziantep turu yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Türk Chopper Motosiklet Kulübünce düzenlenen "Gaziler Sürüşü"nün altıncısı yapıldı.

Gaziler Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen gaziler ve Türk Chopper Motosiklet Kulübü üyeleri, ellerindeki bayraklarla motosikletlere binerek kent turu yaptı.

Etkinlikte motosiklet kullanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin ve gazilerin vatan için kanlarını ve canlarını ortaya koyduğunu söyledi. Organizasyonu geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Tahmazoğlu, "Gazilerimize ve şehitlerimize minnetlerimizi arz ediyoruz." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Yeter de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından grup, güvenlik önlemeleri altında motosiklet turuna başladı.

