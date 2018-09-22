Gaziler motosikletlerle başkent turu yaptı

Harley Davidson tutkunlarınca organize edilen geleneksel "Gaziler Sürüşü", başkentte bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirildi.

Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları, gaziler ve aileleriyle buluştu.

Harley Owners Group (H.O.G) Ankara Chapter Direktörü Alper Ok, gazilerin hatıralarına sahip çıkmak, onların ve ailelerinin sorunlarına dikkati çekmek, toplumsal bilinci yükseltmek amacıyla 2008'den beri "Gaziler Sürüşü"nü gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gazilere başkentte 30 kilometrelik bir gezi yaptırdıklarını anlatan Ok, "Amacımız gazileri arkamıza alıp, onlara bir nevi araç olmak. Onlarla bir şehir turu atmak. Türkiye'nin çeşitli illerinden Harleyci dostlarımızla bugün 400 motora ulaştık." dedi.

- "Bugün milli olmanın gururunu yaşıyoruz"

Gazi Astsubay Yusuf Öztürk, motora bindiğinde çok duygulandığını belirterek," Bugün gerçekten vatanseverliğin, milliyetçiliğin ne olduğunu burada görüyoruz. Bugün milli olmanın onurunu yaşıyoruz." diye konuştu.