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Gaziler polis adaylarıyla tecrübelerini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 18:12 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan POMEM'de düzenlenen "Şehitlik ve gazilik" programına katılan gaziler, tecrübelerini özel harekat polisi adaylarıyla paylaştı - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaralanan özel harekat polisi Turgay Yaşar: - “Her yıl şehitlerimizi anmak için törenler düzenleniyor, dualar ediliyor. Eğer ben o gün evimden çıkmasaydım benim kızım büyüdüğünde ‘Baba senin çalıştığın yere bomba atılmış. Sen neredeydin?’ deseydi ne cevap verecektim? Büyüyünce bu soruyu bana soracak. Alnımın akıyla, göğsümü gere gere 'Görevimin başına gittim.' kızım diyeceğim”

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile terörle mücadele sırasında gazi olan özel harekat polisleri, Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezindeki (POMEM) özel harekat polisi adaylarıyla bir araya geldi.

POMEM tarafından düzenlenen “Şehitlik ve Gazilik” programı kapsamında otobüsle Merzifon’a gelen kafileyi Merzifon POMEM Müdürü Süleyman Gül karşıladı.

Okulda ve eğitim alanında incelemelerde bulunan heyet, daha sonra Şehit Polis Memuru Erdal Öztaş Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda özel harekat polisi adaylarıyla bir araya geldi.

Gaziler yaşadıklarını anlattıkları esnada duygulu anlar yaşadı, bazılarının gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda yaralanan polis memuru Turgay Yaşar, darbe girişimi gecesi tereddüt etmeden görev başına koştuğunu söyledi.

Yaşar, “15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminde Özel Hareket Daire Başkanlığına, kalbimize, evimize atılan bombada yaralandım. O gün izinliydim. Eşimle, kızımla zaman geçiriyordum. Haberlerden hainlerin, şerefsizlerin kalkışmasının olduğunu öğrendim. Eşimi ve kızımı alnından öpüp evden çıktım. O gece kendi aracımla başkanlığımıza gittim. Evden çıkarken kefenimi giydim.” diye konuştu.

Darbe girişimi gecesi vatanları, bayrakları, toprakları uğruna canlarını ve kanlarını verebileceklerini tüm dünyaya gösterdiklerini vurgulayan Yaşar, şöyle devam etti:

“Her yıl şehitlerimizi anmak için törenler düzenleniyor, dualar ediliyor. Eğer ben o gün evimden çıkmasaydım benim kızım büyüdüğünde ‘Baba senin çalıştığın yere bomba atılmış. Sen nerdeydin?’ deseydi ne cevap verecektim? Büyüyünce bu soruyu bana soracak. Alnımın akıyla, göğsümü gere gere 'Görevimin başına gittim kızım.' diyeceğim.”

Gazi Bilal Burak Kutlu da Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hain bir saldırı sonucu iki bacağını kaybettiğini, şehit ve gazilerin Allah tarafından seçilmiş kişiler olduğunu dile getirdi.

Kutlu, “Bu görevi seçtiğim için hiç pişman değilim. Bu salonda bulunan her biriniz birer şehit birer gazi adayısınız. Bu bir alın yazısıdır. Bu mesleği iş kapısı, karizma olarak görebilirsiniz ama bunlar iki ayağınızdan kıymetli değil.” dedi.

Program “Şehitler Ölmez” isimli sinevizyon gösterisinin ardından sona erdi.

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