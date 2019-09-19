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Gaziler protokolle maç yaparak moral buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 22:14 | Son Güncelleme

Erzurum'da gaziler "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Vali Okay Memiş ve kent protokolü ile maç yaparak moral depoladı

Erzurum'da gazilere moral vermek amacıyla Erzurum Valisi Okay Memiş ve kent protokolü, gazilerle maç yaptı.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde toplanan kent protokolüyle futbol oynayan gaziler, moral buldu.

Memiş, gazi memleketi Erzurum'da hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde ülkenin savunması için büyük bedellerin ödendiğini söyledi.

Vatan ve bayrak savunması için kentin nice şehit ve geziler verdiğini ifade eden Memiş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin temellerini attığı şehirlerden birisiyiz. Bu anlamlı günde gazilerimizi yalnız bırakmadık." dedi.

Memiş, gazilerin futbol maçı teklifini seve seve kabul ettiğini anlatarak, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise aileleriyle uzun ömürler temenni etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesi Başkanı ve 15 Temmuz Gazisi Rıza Demir de gazilerin moral bulması amacıyla Erzurum Valisi ve protokolü ile maç yapmak istediklerini ifade etti.

Demir, organizasyona katılan kurum temsilcilerine gaziler adına şükranlarını dile getirerek, futbol maçı dolayısıyla gazilerin moral bulduğunu söyledi.

Çekişmeli anların yaşandığı futbol maçı berabere bitti.

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