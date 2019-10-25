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Gaziler ve öğrenciler birlikte resim çizdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

KOCAELİ Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, başlatmış oldukları 'Dünden bugüne Türkiye' projesi kapsamında gaziler ile bir araya gelerek resimler çizdi.  Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 10 öğrenci, 'Dünden bugüne Türkiye' projesi kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi'nde, gaziler ile bir araya gelerek Atatürk, Mehmetçik, bayrak ve vatan sevgisini anlatan resimler çizdi.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, başlatmış oldukları 'Dünden bugüne Türkiye' projesi kapsamında gaziler ile bir araya gelerek resimler çizdi.
Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören 10 öğrenci, 'Dünden bugüne Türkiye' projesi kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi'nde, gaziler ile bir araya gelerek Atatürk, Mehmetçik, bayrak ve vatan sevgisini anlatan resimler çizdi. Gazilerin ve öğrencilerin yaptığı resimler önümüzdeki günlerde sergilenecek. Yaklaşık 10 gündür devam eden projede gazilerden dünün, öğrencilerden ise bugünün tarihinin yansıtılmasını hedeflediklerini söyleyen resim öğretmeni Beyhan Satır, bu projeyi başlattıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi.
Gaziler ile bir araya geldiklerinde duygu dolu anların yaşandığını söyleyen Behyan Satır, "Kocaeli Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu olarak vatanımızla, ecdadımızla, bayrağımızla, gazilerimizle, şehitlerimizle, milli ve manevi duyguları her zaman önemseyen ve koruyan bir kurum olduk. ‘Dünden bugüne Türkiye’ projesi kapsamında gazilerimizle belirli günlerde buluşarak birlikte tarihimizi tanımaya çalıştık. Gazilerimiz dünü, çocuklarımız bugünü anlattı. Gazilerimiz bizzat savaşa katıldıkları için tarihi canlı canlı anlattılar. Öğrencilerimiz de büyük bir merakla dinleyip bunu resme aktardılar. Zaman zaman eğlendik, zaman zaman ağladık. Yeri geldi birlikte marşlar söyledik, yeri geldi hep birlikte anılarımızı anlattık ama en önemlisi gazilerimizin bize vatan sevgisi, bayrağı, toprağı sevmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize hatırlattılar." dedi.
"BÜTÜN ÖĞRENCİLERİ DERİNDEN ETKİLEDİ"
Vatan uğruna canlarını ortaya koyan gazilerle bir araya gelmenin kendileri için çok anlamlı olduğunu söyleyen 8’inci sınıf öğrencisi Şevval Han, "Vatan uğruna ölümü göze alan gazilerimizle birlikte böylesine güzel bir proje sayesinde onlarla bir araya gelme fırsatı bulduk. Ülkemiz, vatanımız ve biz çocuklar için kimisi kolunu, kimisi bacağını kaybetmiş. Bu durum yalnızca beni değil, okulumuzdaki bütün öğrencileri derinden etkiledi. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili resimler çizdik, afişler hazırladık. En önemlisi de gazilerimizle birlikte bu projeyi gerçekleştirmekti. Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.
'ÇOK DUYGULANDIK'
Geleceğin teminatı olan çocuklarla bir araya gelmenin ve resim çizmenin kendilerini çok duygulandırdığını söyleyen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Nurettin Recep Sağlık, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimizle beraber Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak amacıyla, askerlerimize moral vermek ve birlik beraberliğimizi sağladığımızı ispatlamak için öğrencilerimizle beraber bir çalışma düzenledik. Resimlerimizde Atatürk, askerlerimiz ve vatanımızı konu aldık. Öğrencilerle birlikte bu çalışmaları yaparken çok duygulandım. Yaklaşık 45 sene önce gazi oldum. Resim yaparken de askerlerimizi görüyoruz, paraşütlerimizi görüyoruz. Bizler komando olarak askerliğimizi yaptık, tankları görünce Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olan arkadaşlarımız gözümüzün önüne geldi. Çok duygulandık. Allah bir daha kötü günler yaşatmasın. Halkımız, vatanımız ve milletimizle beraber birlik halinde huzur içinde yaşamayı nasip etsin."
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