Gaziler ve şehit yakınlarından, PKK ile irtibatlı kişilerin adaylığına tepki

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi üyeleri, terör örgütüyle iltisak ve irtibatı bulunduğu öne sürülen kişilerin belediye meclis üyeliğine aday gösterilmelerini basın açıklaması ile protesto etti.

Öğle saatlerinde Balıklı Parkı'nda toplanan vakıf üyesi gaziler ile şehit yakınları, ellerinde Türk bayrakları ve dövizler ile terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilerin, yerel seçimlerde belediye meclis üyeliğine aday gösterilmelerine tepki gösterdi. Slogan atıp, tekbir getirerek Şehitler Anıtı önüne yürüyen kalabalık adına konuşan Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter, terör örgütleri ile bağlantılı meclis üyesi adaylarından bazılarının Gaziantep'te bulunduğunu belirterek, "Son günlerde terör örgütleri ile bağlantıları bulunan meclis üyesi adayları bizleri rahatsız etti. Halkımızın dikkatini çekmek için bugün Gaziantep'ten herkese sesleniyoruz. Vatanı uğruna şehit düşenler ile gazi olanlarla ilişkisi olan kişilerin belediye meclislerinde temsil edilmesine halkımızın müsaade etmemesi lazım" diye konuştu.

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