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Gazilerden asker selamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 14:42 | Son Güncelleme

Tokat’ta, Barış Pınarı Harekatına destek veren gaziler basın açıklamasının ardından asker selamı verdi.Meydan çarşısında toplanan gaziler ve şehit yakınları, STK temsilcileri ile birlikte ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyüş yaptı.

Gazilerden asker selamı

Tokat’ta, Barış Pınarı Harekatına destek veren gaziler basın açıklamasının ardından asker selamı verdi.
Meydan çarşısında toplanan gaziler ve şehit yakınları, STK temsilcileri ile birlikte ellerinde Türk Bayrakları ile yürüyüş yaptı. Gaziosmanpaşa Bulvarından Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyen gaziler "En büyük asker bizim asker”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunan gaziler İstiklal Marşını okudu. Basın açıklaması yapan Türkiye Muharip Gazileri Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen, terör örgütlerine karşı düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile tarihimize bir alın sayfa eklendiğini ifade ederek, “Bu ezanları susturamayacaksınız, bu milleti bölemeyeceksiniz, bize de diz çöktüremeyeceksiniz. Ancak ne kadar Türk’üm dese de Rum ağzı ile konuşan Kıbrıs Barış Harekatında şehit verdiğimiz 498 arkadaşımızın kemiklerini sızlatan Mustafa Akıncı’yı şiddetle kınıyorum. Derhal bulunduğu makamdan istifa etmesini istiyorum” dedi.
Barış Pınarı Haerkatını sonunda kadar desteklediklerini vurgulayan Özmen, “Ordumuzun, askerimizin yanındayız. Görev verilirse savaşa hazır olduğumuzu ilan ediyoruz. Vatan savunmasında canlarını ve kanlarını, gözlerini kırpmadan feda ederek hakka yürüyen şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” diye konuştu. Basın açıklamasının ardından aralarında Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Gazi Osman Çakmak’ın da bulunduğu gaziler asker selamı vererek millilerimize destek verdi.

Gazilerden asker selamı

Gazilerden asker selamı

Gazilerden asker selamı

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