Gazilerden harekata destek: "Çağrılırsak silahımı alır giderim"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırında güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na gazilerden tam destek geldi. Gaziler, "Eğer bizlere de ihtiyaçları varsa, hiç çekinmeden seve seve yine gideriz" dedi.

Türkiye, Suriye sınırında güvenli bölge oluşturmak için dün 16.00’da Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Operasyonun ikinci gününde gaziler Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini belirtirken, ihtiyaç halinde operasyona katılabileceklerini ifade etti.

"Çağrılırsak yine Şırnak Cudi Dağı’na silahımı alır giderim"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin, "Barış Pınarı Harekatı’nı biz, şehit aileleri ve gaziler olarak sonuna kadar destekliyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimizin her zaman yanındayız, dualarımız onlarla beraber. Bizler daha önceden bu görevi, terörle mücadeleyi yaptık. Biz ülkemizde PYD, PKK, YPG gibi lanet örgütleri istemiyoruz. Bu açıdan biz şehit aileleri ve gaziler olarak başta hükumetimize, şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize, emniyet güçlerimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu belirtiyoruz. Tabii ki bizler, 1990’lı yıllarda bu lanet terör örgütüyle mücadele ettik. Bunlar dinsizdir, imansızdır. Biz ordularımızın emniyet güçlerimizin ardındayız. Ama şunu da belirtmek istiyorum; yine çağrılırsak, yine ben Şırnak/Cudi Dağı’na silahımı alır giderim" diye konuştu.