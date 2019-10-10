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Gazilerden harekata destek: "Çağrılırsak silahımı alır giderim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:39 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırında güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na gazilerden tam destek geldi.

Gazilerden harekata destek: "Çağrılırsak silahımı alır giderim"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırında güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na gazilerden tam destek geldi. Gaziler, "Eğer bizlere de ihtiyaçları varsa, hiç çekinmeden seve seve yine gideriz" dedi.
Türkiye, Suriye sınırında güvenli bölge oluşturmak için dün 16.00’da Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Operasyonun ikinci gününde gaziler Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini belirtirken, ihtiyaç halinde operasyona katılabileceklerini ifade etti.

"Çağrılırsak yine Şırnak Cudi Dağı’na silahımı alır giderim"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin, "Barış Pınarı Harekatı’nı biz, şehit aileleri ve gaziler olarak sonuna kadar destekliyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimizin her zaman yanındayız, dualarımız onlarla beraber. Bizler daha önceden bu görevi, terörle mücadeleyi yaptık. Biz ülkemizde PYD, PKK, YPG gibi lanet örgütleri istemiyoruz. Bu açıdan biz şehit aileleri ve gaziler olarak başta hükumetimize, şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize, emniyet güçlerimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu belirtiyoruz. Tabii ki bizler, 1990’lı yıllarda bu lanet terör örgütüyle mücadele ettik. Bunlar dinsizdir, imansızdır. Biz ordularımızın emniyet güçlerimizin ardındayız. Ama şunu da belirtmek istiyorum; yine çağrılırsak, yine ben Şırnak/Cudi Dağı’na silahımı alır giderim" diye konuştu.

"Hiç çekinmeden seve seve yine gideriz"
Muş’ta mühimmat nakli esnasında boynu kırılan gazi Mahmut Güner ise "Malum hükumetimiz, ülkemizin güvenliği açısından bir operasyona girdi. Bu operasyonda tüm silahlı kuvvetler ve emniyet güçlerimiz ve ona destek olan tüm kamu ve kuruluşlarda görev yapan herkese başarılar diliyoruz. Temennilerimiz, dualarımız, desteklerimiz Türkiye Şehit ve Gaziler Harp Malüller Derneği Eskişehir Şubesi olarak arkalarındayız. Eğer bizlere de ihtiyaçları varsa, hiç çekinmeden seve seve yine gideriz, giderim. Allah vatanımızı böldürmesin ve bu PKK, PYD, YPG’ye destek verenleri kahrı perişan eylesin. Allah yar ve yardımcıları olsun. Her zaman söylüyorum, inşallah tertemiz bir ülke için yapılan tüm operasyonların arkasındayız. Başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı.

Gazilerden harekata destek:

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