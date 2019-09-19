MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, barış, demokrasi ve özgürlük maskesiyle çözüm gevişi getirip fitneye kol kanat gerenler gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Gaziliğin, inanmış bir kalbin, irfanla yoğrulmuş bir ruhun felaketler karşısında, fazilet ve fedakarlık anıtı olarak yükseldiğini belirten Bahçeli, mevzubahis gazilik ise kutlu ve kutsal değerler uğruna her şeyi göze alanların varlığının kesif ve kesin şekilde anlaşılacağına işaret etti.

Şehit ve gazilere, hem vefa hem gönül hem de manevi borçları bulunduğunu vurgulayan Bahçeli, "Gazilik şehadeti hedef almış muazzam bir mücadele hissiyatının mükafatı, korkunç hadiseler sürecinin içinden bir cevher gibi parlayan kahramanlık beratıdır." görüşünü paylaştı.

Türk milletinin gazi bir millet olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Gaza şuuru gazilik yuvası, vatan ve millet sevdası gaziliğin mümbit yurdudur. İstiklalimiz güvencedeyse, istikbalimiz güvenlik zırhına bürünmüşse bunda nice faninin insanüstü meziyet ve müdahalesinin emsalsiz payı bulunduğu vakidir, varittir. Terörle mücadelede tarih yazan, destan destan büyüyen gazilerimiz milli birlik ve beraberliğimizin korku nedir bilmeyen cengaverleridir. Onlar sayesinde bölücü hainlere fırsat verilmemektedir. Şehit ve gazilerimiz Türk milletinin en büyük gücüdür.