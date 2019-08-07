TEKİRDAĞ (AA) - 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, "Türkiye'de birlik ve beraberliğimizin örneklerinden birini burada görüyoruz. Pençe Harekatındaki gazimiz ile 15 Temmuz gazimizin aynı masa etrafında olması bu dayanışma ruhunu görüyoruz. Biz 15 Temmuz Derneği olarak tüm gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şebik ve beraberindekiler Hakkari'nin Derecik ilçesinde teröristler tarafından döşenen mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür'ü Kapaklı ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Şebik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak tüm gazilere sahip çıkacaklarını, birlik ve beraberlik olgusunu daha da perçinleştireceklerini söyledi.

Birlik ve beraberliğin cephedeki, askerlere gösterilmesi gerektiğini ifade eden Şebik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gazimiz Sabri kardeşimiz ile beraber Tarık kardeşimize geldik. Milletimizin bu dayanışma içerisinde olması çok önemli. Askerlerimizin cephede bu mesajı almaları da çok önemli.Türkiye'de birlik ve beraberliğimizin örneklerinden birini burada görüyoruz. Pençe Harekatı'ndaki gazimiz ile 15 Temmuz gazimizin aynı masa etrafında olması bu dayanışma ruhunu gösteriyor. Biz 15 Temmuz Derneği olarak tüm gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."