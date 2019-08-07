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"Gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 14:30 | Son Güncelleme

15 Temmuz Derneği üyeleri, Hakkari'de teröristler tarafından döşenen mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür'ü evinde ziyaret etti - 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik: - "Türkiye'de birlik ve beraberliğimizin örneklerinden birini burada görüyoruz. Pençe Harekatı'ndaki gazimiz ile 15 Temmuz gazimizin aynı masa etrafında olması bu dayanışma ruhunu görüyoruz. Biz 15 Temmuz Derneği olarak tüm gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

TEKİRDAĞ (AA) - 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, "Türkiye'de birlik ve beraberliğimizin örneklerinden birini burada görüyoruz. Pençe Harekatındaki gazimiz ile 15 Temmuz gazimizin aynı masa etrafında olması bu dayanışma ruhunu görüyoruz. Biz 15 Temmuz Derneği olarak tüm gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şebik ve beraberindekiler Hakkari'nin Derecik ilçesinde teröristler tarafından döşenen mayına basarak iki bacağını kaybeden Uzman Onbaşı Tarık Cür'ü Kapaklı ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Şebik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak tüm gazilere sahip çıkacaklarını, birlik ve beraberlik olgusunu daha da perçinleştireceklerini söyledi.

Birlik ve beraberliğin cephedeki, askerlere gösterilmesi gerektiğini ifade eden Şebik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz gazimiz Sabri kardeşimiz ile beraber Tarık kardeşimize geldik. Milletimizin bu dayanışma içerisinde olması çok önemli. Askerlerimizin cephede bu mesajı almaları da çok önemli.Türkiye'de birlik ve beraberliğimizin örneklerinden birini burada görüyoruz. Pençe Harekatı'ndaki gazimiz ile 15 Temmuz gazimizin aynı masa etrafında olması bu dayanışma ruhunu gösteriyor. Biz 15 Temmuz Derneği olarak tüm gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

- "Keşke yeniden vatan savunmasında olsam"

Pençe Harekatı gazisi Uzman Onbaşı Tarık Cür ise "Keşke yeniden arkadaşlarımla beraber vatan savunmasında olsam" ifadesini kullandı.

Derneğin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ve çok duygulandığını belirten Cür, "Derneğimiz hoş gelmişler, çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım, keşke ayağa kalkıp hepsine sarılabilsem. İnşallah gazilerimiz sağlıklarına kavuşur. Şehitlerimizin Allah katındaki değerini biliyoruz. İsterdim ki arkadaşlarımla aynı mevzide mücadele edeyim ama bana bu mertebe nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Köprüsü üzerinde sağ ayağını kaybeden ve protez bacak ile hayatını devam ettiren Gazi Sabri Gündüz de Tarık Cür'ün yeniden ayağa kalkacağını belirterek, "Biz tekrar ayağa kalkacağız ve bayrağımızı hep dalgalandıracağız. Çünkü biz hala yaşıyoruz." diye konuştu.

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