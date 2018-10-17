"Gazilik unvanı" talebi

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Vatanı, milleti için, çocuklarımız için terörle mücadele etmiş, bu uğurda yaralanmış ve gazilik bekleyen arkadaşlarımıza bu haklarını çok görmemeliyiz." dedi.

Hürriyet, beraberinde, terörle mücadelede yaralandığı belirtilen ve gazilik unvanı bekleyen bir grupla Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de terörle mücadelede yaralanan, ancak TSK sağlık yönetmeliğindeki "yüzde 40 uzuv kaybı şartına" takılıp da gazilik unvanı alamayan 19 bin vatandaşın bulunduğunu aktardı.

Gaziler arasında ayrımın, KHK ile kaldırılacağına ilişkin açıklamalar yapıldığını ancak bunun gerçekleşmediğini savunan Hürriyet, terörle mücadelede yaralanan ve vücudunda şarapnel parçalarıyla yaşayanların fotoğraflarını gösterdi.

Vücuduna giren kurşunla yaşamak zorunda kalan pek çok kişinin bulunduğunu ve gazi sayılmadıklarını dile getiren Hürriyet, "TSK'nın sağlık yönetmeliği şöyle bir şart koşuyor. 'Bir parmağı kopmuş, hayır iki parmağın da kopsaydı. Bir gözünde görme kaybı olmuş, hayır iki gözün de kör olsaydı.' Yüzde 40 oranı arandığı için bir türlü bu arkadaşlarımız gazilik haklarını alamıyorlar." diye konuştu.