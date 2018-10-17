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"Gazilik unvanı" talebi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet: - "Vatanı, milleti için, çocuklarımız için terörle mücadele etmiş, bu uğurda yaralanmış ve gazilik bekleyen arkadaşlarımıza bu haklarını çok görmemeliyiz"

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Vatanı, milleti için, çocuklarımız için terörle mücadele etmiş, bu uğurda yaralanmış ve gazilik bekleyen arkadaşlarımıza bu haklarını çok görmemeliyiz." dedi.

Hürriyet, beraberinde, terörle mücadelede yaralandığı belirtilen ve gazilik unvanı bekleyen bir grupla Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de terörle mücadelede yaralanan, ancak TSK sağlık yönetmeliğindeki "yüzde 40 uzuv kaybı şartına" takılıp da gazilik unvanı alamayan 19 bin vatandaşın bulunduğunu aktardı.

Gaziler arasında ayrımın, KHK ile kaldırılacağına ilişkin açıklamalar yapıldığını ancak bunun gerçekleşmediğini savunan Hürriyet, terörle mücadelede yaralanan ve vücudunda şarapnel parçalarıyla yaşayanların fotoğraflarını gösterdi.

Vücuduna giren kurşunla yaşamak zorunda kalan pek çok kişinin bulunduğunu ve gazi sayılmadıklarını dile getiren Hürriyet, "TSK'nın sağlık yönetmeliği şöyle bir şart koşuyor. 'Bir parmağı kopmuş, hayır iki parmağın da kopsaydı. Bir gözünde görme kaybı olmuş, hayır iki gözün de kör olsaydı.' Yüzde 40 oranı arandığı için bir türlü bu arkadaşlarımız gazilik haklarını alamıyorlar." diye konuştu.

15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaralananlar için çıkarılan bir yönetmelikte, yaralanma derecesine bakılmaksızın bu kişilere gazilik unvanı verildiğini söyleyen Hürriyet, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu arkadaşlarımız terörle mücadelede yaralanmalarına rağmen hala gazi sayılmıyorlar. Bu, devletin ayıbıdır. FETÖ, terör örgütüdür, PKK da terör örgütüdür. FETÖ vurduğunda gazi sayılıyorsa PKK vurduğunda da bizim vatandaşlarımız gazi sayılmak zorundadır."

Vücutlarında kurşunla, şarapnel parçalarıyla yaşamak zorunda kalan bu kişilerin ağır ağır zehirlendiğini, meslek hastalıkları hastanesinde de teyit ettirdiklerini bildiren Hürriyet, "Bu arkadaşlar kronik, ağır metal zehirlenmesi yaşıyor. Vücutlarında arsenik, kurşun, manganez, antimon, nikel gibi ağır metaller taşıyorlar. Bu da onların karaciğerlerinin, akciğerlerinin, böbreklerinin iflas etmesine neden oluyor." ifadesini kullandı.

Yakın zamanda ağır metal zehirlenmesine bağlı olarak ölen bir kişinin bulunduğunu aktaran Hürriyet, şöyle devam etti:

"Bu arkadaşlarımız yavaş yavaş ölüyorlar. Bu ayıbı temizlememiz gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın artık sesini duyalım. Kendileri, yaşadıkları sıkıntıyı raporladılar. Bu ülkenin kaynağı ve imkanları çok. Vatanı, milleti için, çocuklarımız için terörle mücadele etmiş, bu uğurda yaralanmış ve gazilik bekleyen arkadaşlarımıza bu hakları çok görmemeliyiz. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. Arkadaşlarımızın gazilik onurlarını, gazilik madalyalarını ülke olarak verelim istiyoruz."

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CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet

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