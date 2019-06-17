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Gazinin aracından hırsızlık

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar ilçesinde piyade er olarak vatani görevini yaptığı 2000 yılında mayına basma sonucu gazi olan İsmail Çetin'in (40) aracındaki çantalar, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Gazinin aracından hırsızlık

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde piyade er olarak vatani görevini yaptığı 2000 yılında mayına basma sonucu gazi olan İsmail Çetin'in (40) aracındaki çantalar, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.
Gazi olduktan sonra yaşamını Mardin'in Midyat ilçesinde sürdüren İsmail Çetin; eşi Leyla, çocukları Yağmur ve Muhammet'in de bulunduğu 47 LC 111 plakalı aracı ile piknik yapmak için dün sabah saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesindeki Tarsus Barajı Mesire Alanı'na geldi. Aracını park ettikten sonra bölgeden uzaklaşan İsmail Çetin, geri döndüğünde kapıların açılıp, çantaların çalındığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelip hırsızların yakalanması için çalışma başlatan polis, araç üzerinde parmak izi tespiti yaptı.
Hırsızlık olayı yüzünden tatillerini yarıda kesip Mardin'e dönme hazırlıkları yaptıklarını dile getiren Çetin, "Talihsiz olay yüzünden çok üzüldük. Aile olarak piknik yapmayı gelmiştik ancak hırsızlık olayı nedeniyle tatili yarıda kesip, eve dönmek zorunda kaldık. Tatilimizi zehir ettiler. Çantalardaki gazi yakını kartları başkasının işine yaramaz ama bizim için çok önemliydi. Bütün iş ve işlemlerimizde kartlarımız olmadığı için sorun yaşayacağız. Artık memlekete doğru yola çıkıyoruz. Umarız, benzer olayların yaşanmaması için bölgedeki tedbirler artırılır ve kimse aynı şeyleri yaşamaz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Gazinin aracından hırsızlıkGazinin aracından hırsızlık

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