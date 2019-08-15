HABER

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 16:36 | Son Güncelleme

Vatani görevini yaparken gazi olan ve yüzde 92 engelli olan Ömür Karaman’ın (40) darbedildiği iddia edilen kafenin sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı turizm şirketi BURFAŞ tarafından askıya alınarak kapatıldı. Ayrıca Kıyı Kanunu'na muhalefet ettiği de tespit edilen kafenin plajdaki şezlong ve şemsiyeleri çevik kuvvet ekipleri eşliğinde zabıta ekiplerince toplandı.

2000 yılında, vatani görevini yaptığı sırada, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle ağır yaralanarak gazi olan ve yüzde 92 engelli raporu bulunan Ömür Karaman, Kurban Bayramı tatili için geldiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde özel şirket tarafından işletilen kafeye oturdu. Karaman, kafede otururken, iddiaya göre, ayaklarını sandalyeye uzattığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren kişilerce darp edildi. Karaman, gazi olduğunu belirtmesine rağmen, yaklaşık 20 kişi tarafından dövüldüğünü söyledi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaydan sonra hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığını kaydeden Gazi Ömür Karaman, darp raporu aldıktan sonra saldırganlardan şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüphelilerden Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş., tekrar gözaltına alındı. Bir kez daha adliyeye sevk edilen Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş., 'basit yaralama' suçuyla tutuklanarak, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

BAZI PERSONELLERİN SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILDIĞI BELİRLENDİ

Gazi Karaman’ın darp edildiği iddia edilen kafe, Sosyal Güvenlik Kurumu, İlçe Tarım Müdürlüğü, Çevre Sağlık Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, yaptıkları incelemeler sonucunda kafede çalışan bazı personellerin sigortasız çalıştığını belirleyerek işlem yaptı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler neticesinde, kafenin işletme kayıt belgesi olmadığı gerekçesiyle tutanak tutarak bir hafta içinde ruhsat başvurusu yapılmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağı yönünde tutanak tuttu. Çevre Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ‘kapalı alanda sigara yasağı’ kanuna muhalefet ettiği tespit edilen kafeye 4 bin 500 lira ceza kesti.

KAFE KAPATILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ise Kıyı Kenar Kanunu'na muhalefet eden kafenin plaj bölümünde bulunan şezlong ve şemsiyeleri Çevik Kuvvet ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde toplayarak belediyeye ait depoya götürdü. Kafenin sözleşmesi ise Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı turizm şirketi BURFAŞ tarafından askıya alındı. Kafe, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıkacak olan karara kadar kapatıldı.

(DHA)


PARTNERÜnlü çift böyle yakalandıÜnlü çift böyle yakalandı
Akrep kavanozda 37 yavru dünyaya getirdiAkrep kavanozda 37 yavru dünyaya getirdi
Her şey daha yeşil bir Nilüfer içinHer şey daha yeşil bir Nilüfer için
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Gemlik gazi kafe darp

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

Akçakale'de güvenli bölge hareketliliği!

Hareketli dakikalar yaşanıyor! Böyle geldiler

Antalya'da tur teknesinde köpek balığı şaşkınlığı!

Yer: Antalya! Gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler

Son dakika: Dağlıca'da üs bölgesine saldırı!

Hakkari'de üs bölgesine saldırı!

YPG'li teröristler hendekleri ateşe verdi

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Son dakika: Diyarbakır-Bingöl karayolunda kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.