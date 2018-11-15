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Gazino alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kapalı olan gazinoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gazino alev alev yandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kapalı olan gazinoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yeri tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, itfaiye yangını çevreye yayılmadan söndürdü.
Korucuk Mahallesi'ndeki bir gazinoda, dün saat 23.00 sıralarında, henüz nedeni belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede eğlence mekanını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 8 araç ve 23 personel, yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat sonra itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. İşyeri tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polisin soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Gazino alev alev yandı

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