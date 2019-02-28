Gazinoda 1 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın 13 şüphelisi adliyede

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya)(DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı gazinodaki silahlı çatışmaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 01.00 sıralarında Bahçeli Mahallesi'ndeki bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre Bilgin T., kardeşleri Hüsnü T., Süleyman T. ve arkadaşı Timur Ü. ile gazino çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Süleyman T. ve Hüsnü T. ile gazino çalışanı Yusuf S. çeşitli yerlerinden vurularak, yaralandı. Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki grup arasındaki çatışma Doğualagözlü Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde de devam etti. Diğer gazino çalışanlarının da katıldığı çatışmada Bilgin T., kavganın ilk çıktığı gazinoda çalışan Mümin Gülger'i tabancayla başından vurarak, öldürdü. Olayın ardından polis, Bilgin T. ve Timur Ü. ile olaya karıştığı ileri sürülen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. 1'i öldürülen Gülger'in üzerinde olmak üzere 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişi yapılan sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

