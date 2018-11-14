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Gazinoda kanlı hesaplaşma: Yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 06:25 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir gazinoda kavga sırasında silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Gazinoda kanlı hesaplaşma: Yaralılar var!

Alınan bilgiye göre, Bıçakçı Mahallesi Ovacık Yaylası mevkisindeki gazinoya gelen müşteri S.K. (40) ile iş yeri sahibinin oğlu Cüneyt Y. (26) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Cüneyt Y. ve gazino çalışanı Ümit C'ye (38) ateş edip yaralayan S.K, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cüneyt Y'nin hayati tehlikesi bulunduğunu öğrenildi.

S.K. ise polis ve jandarma ekiplerince gazinoya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta ilçe merkezinde gözaltına alındı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Ödemiş gazino Silahlı kavga

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