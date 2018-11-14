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Gazinoda kavgaya müdahale eden 2 işletmeci, tabancayla vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 09:21 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Ödemiş ilçesinde bir gazinoda müşteriler arasında çıkan tartışmaya müdahale eden işletme sahipleri Cüneyt Yüksel (29) Ümit Coşkun’un (38) tabancayla vurularak yaralandı.

Gazinoda kavgaya müdahale eden 2 işletmeci, tabancayla vuruldu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Ödemiş ilçesinde bir gazinoda müşteriler arasında çıkan tartışmaya müdahale eden işletme sahipleri Cüneyt Yüksel (29) Ümit Coşkun’un (38) tabancayla vurularak yaralandı.
Ovakent Mahallesi'ne bağlı Ovacık Yaylası'nda bulunan Cüneyt Yüksel ve Ümit Coşkun’un işlettiği gazinoda dün gece müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce işletme sahipleri müdahale etti. Bu sırada kavga eden müşterilerden biri belindeki silahı çekip, Cüneyt Yüksel’i tek kurşunla göğsünden, Ümit Coşkun’u ise karın ve kolundan vurdu. Silahı ateşleyen kişi yanında bulunan kişi ile birlikte kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarmaya ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cüneyt Yüksel'in durumunun ağır olduğu belirtildi.
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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Gazinoda kavgaya müdahale eden 2 işletmeci, tabancayla vurulduGazinoda kavgaya müdahale eden 2 işletmeci, tabancayla vuruldu

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