Gazinoda yakalanan avukat katili için müebbet hapis istemi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT’te, avukat Mehmet Samim Geredeli'yi bürosunda silahla vurarak öldürdükten sonra İstanbul'da bir gazinoda eğlenirken yakalanan Serhat Abdullah Sağ (38) hakkında savcı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

İzmit'te 10 Ekim 2017 tarihinde, İzmit Fethiye Caddesi'nde meydana gelen olayda, avukat Mehmet Samim Geredeli bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Avukatı öldürüp kaçan Serhat Abdullah Sağ, bir hafta sonra İstanbul'da bir gazinoda eğlenirken polisin baskını ile yakalandı. Serhat Abdullah Sağ ile kendisine yardımcı olan üvey kardeşi Hakan Sağ ve yaşı 18'den küçük B.C.T. yakalandıktan sonra tutuklandı. Bugün, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen duruşmaya tutuklu sanıklar Serhat Abdullah Sağ, Hasan Sağ, avukat Mehmet Samim Geredeli'nin ailesi ve Kocaeli Barosu avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar Serhat Abdullah Sağ, Hasan Sağ ve tutuksuz sanık B.C.T.'nin haklarında birden fazla kişi ile silah kullanarak iş yerinde yağmaya teşebbüs suçundan kamu davası açılmış ise de üç sanığın Mehmet Samim Geredeli'nin bürosuna birlikte geldikten sonra sanık Serhat Abdullah Sağ'ın avukatın bulunduğu odaya girdiği, tanık beyanlarına göre dedesine ait taşınmazları ilişkin kamulaştırma bedelinin artırılması davasını vekil sıfatı ile takip eden avukat ile arasında tartışma yaşandığını, Serhat Abdullah Sağ'ın tartışma sırasında 'Bizi 500 bin TL zarara uğrattınız' şeklindeki sözünün tehdit içermediği, tartışmanın devamında Serhat Abdullah Sağ'ın avukat tarafından nüfus cüzdanının istendiği, bu sırada nüfus cüzdanı veren sanığın daha sonra el çantasında bulunan tabancayı çıkartarak 5 el ateş ettiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B.C.T.'nin avukatın odasına hiç girmediğinden adam öldürme suçundan beraatini talep etti. Savcı, Serhat Abdullah Sağ'ın avukatı kasten öldürdüğü ve ruhsatsız tabanca taşıdığı suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, Hakan Sağ'ın baştan beri asıl failin yanında durup ve olaydan sonra kaçmasına yardım ettiği, kasten öldürmek suçuna yardım etmek suçlaması ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Serhat Abdullah Sağ ve Hasan Sağ'ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Nisan tarihine erteledi.