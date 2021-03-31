Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İcra Müdürlüğünde icralık araçların satış ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, çoğu kamu görevlisi 26 kişiyi gözaltına aldı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İcra Müdürlüğünde icralık araçların satış ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, çoğu kamu görevlisi 26 kişiyi gözaltına aldı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İcra Müdürlüğünde icralık araçların satış ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, çoğu kamu görevlisi 26 kişiyi gözaltına aldı.