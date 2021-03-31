HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İcra Müdürlüğünde icralık araçların satış ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, çoğu kamu görevlisi 26 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İcra Müdürlüğünde icralık araçların satış ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, çoğu kamu görevlisi 26 kişiyi gözaltına aldı.

31.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İcra Müdürlüğünde icralık araçların satış ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı tespit edildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İcra Müdürlüğünde icralık araçların satış ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, çoğu kamu görevlisi 26 kişiyi gözaltına aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
Sağlık Bakanlığı'ndan BioNtech aşısı açıklamasıSağlık Bakanlığı'ndan BioNtech aşısı açıklaması
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

JÖH timlerinden nefes kesen operasyon: 38 gözaltı

JÖH timlerinden nefes kesen operasyon! Bir bir yakaladılar

Hatalı sollama ölüm yolunda can aldı! Kanlı çizmeler yürekleri dağladı

Hatalı sollama can aldı! Kanlı çizmeler yürekleri dağladı

Endişelendiren uyarı: İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar

Korkutan uyarı! Önlem alınmazsa sayı 50 bine çıkar

KPSS şartı olmadan banka memuru alınacak | Başvuru şartları belli oldu

KPSS şartı olmadan banka memuru alınacak

60, 65, 70, 75 KPSS puanıyla hangi devlet kurumları alım yapıyor? İşte memur alım ilanları

KPSS puanı ile devlet kurumları personel alacak

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNtech aşısı açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNtech aşısı açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.