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  4. Gaziosmanpaşa'da asker eğlencesinde hem dans etti hem de silahla havaya ateş açtı

Gaziosmanpaşa'da asker eğlencesinde hem dans etti hem de silahla havaya ateş açtı

06.06.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da asker uğurlama eğlencesinde demir korkuluklara çıkan bir kişi, müziğin ritmine kendini kaptırarak hem dans etti, hem de silahla havaya ateş etti. Kendisini uyaran kadına ise silahı doğrulttu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Sultangazi'de de başka bir kişi çatı katından silahla havaya ateş etti.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde 4 Haziran Pazar Günü cadde üzerinde asker uğurlama eğlencesi yapıldı. Eğlenceye katılan bir kişi, demir korkulukların üzerine çıkıp, levha direğine tutunarak çalan müziğin ritmine uyarak dans etmeye başladı. Kısa bir süre sonra ise yanındaki tabancayı çıkararak havaya ateş etmeye başladı. Hem dans eden hem de tabanca ile havaya ard arda ateş eden kişiyi, davetliler arasında bulunan kadın uyararak, aşağıya inmesini istedi. Uyarıyı dinlemeyen maganda, tabancayı genç kadına doğrulttu. Bunun üzerine kadın uzaklaştı. Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde ise, ikamet ettiği binanın çatı katında bir süre oyalanan kişi, kısa bir süre sonra elindeki tabanca ile havaya ateş etmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)

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