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Gaziosmanpaşa’da çekilen görüntülerin ardından İstanbul Emniyeti alarma geçti! 120 kaçak göçmen yakalandı

26.09.2022 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gaziosmanpaşa'da çekilen ve 'tırla kaçaklar bırakılıyor' şeklinde paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri alarma geçti. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalarda, toplam 120 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü alarma geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, "Gaziosmanpaşa’da tırla kaçaklar bırakılıyor” şeklinde paylaşılan görüntüler ile ilgili çalışma başlattı.

120 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Başlatılan soruşturmaya ilişkin çevrede trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada Karadeniz Mahallesi’nde bir cadde üzerinde seyir halindeki minibüs durduruldu. Durdurulan minibüs içerisinde, ülkemize kaçak yollar ile girdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahıslar ve araç sürücüsü olan M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalandı.

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Gaziosmanpaşa genelinde yapılan düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerde; 33 Afganistan uyruklu, 21 Pakistan uyruklu, 61 Suriye uyruklu, 3 Bangladeş uyruklu, 1 Angola uyruklu, 1 Azeri uyruklu olmak üzere toplam 120 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

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SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Kaçak göçmen ticareti yaptığı tespit edilen, M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şahıslar ile birlikte yakalanan toplam 120 şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa göçmen kaçakçılığı
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