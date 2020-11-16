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  4. Gaziosmanpaşa'da hareketli anlar! Cadde savaş alanına döndü

Gaziosmanpaşa'da hareketli anlar! Cadde savaş alanına döndü

16.11.2020 11:36 | Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa'da atölyesinden hırsızlık yapıldığını gören iş yeri sahibi, hırsızların kaçtığı hafif ticari aracın arka kapısını açarak içine atladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda hırsızlar aracın içindeki iş yeri sahibini silah zoruyla araçtan indirdi. Panikleyen hırsızlar kaçarken bir otomobile de çarptı.

Olay, Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, saat 08.00 sıralarında İsmail Doğan'ın kardeşleri ile birlikte işlettiği tekstil atölyesine geldi. Atölyenin kepengini kırarak içeri giren hırsızlar, içeride bulunan malları araçlarına yüklemeye başladı. O sırada tekstil atölyesinin personellerini taşıyan araç atölyenin önüne geldi. Personel, ilk başta hırsızları iş yeri sahibine benzetti. Ardından gelenlerin hırsız olduğunu anlayan çalışanlarla, hırsızlar arasında arbede yaşandı. Hırsızlar geldiği araçla kaçmaya çalışırken, iş yeri servisinin sürücüsü arabayla yolu kesti. Hırsızlar kaçmak için geri geri manevra yapınca arkadan gelen arabaya çarptı. O sırada iş yeri sahiplerinden Harun Doğan hırsızların kaçtığı hafif ticari aracın arka kapısını açarak içine atladı. Şüpheliler Doğan'ı silah zoruyla araçtan indirdi ve hızla olay yerinden kaçtı.

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"TAHMİNİ 25 BİN LİRALIK ZARAR VAR"

İş yeri sahiplerinden İsmail Doğan, “Geçen hafta Cuma günü sabah servis zamanında yaşandı. Elemanları getiren aracımız dükkanın önüne geliyor. İçeriden birilerinin mal yüklediğini görüyor. Öncesinde servisteki personel biz sanıyor. Sonrasında hırsız olduklarını anladıklarında bizim aracımız hırsızların aracının önünü kesti. Hırsızlar sonrasında geri geri gidip başka araca çarpıyor. Sonrasında panikle kaçıyorlar. O sırada kardeşim hırsızların arabasına atlıyor. Hırsızların arabasında boğuşuyor. 400-500 metre sonra silah çekip darp ediyorlar ve araçtan indiriyorlar. Tahmini 25 bin liralık zarar var. Çalınan mal da İstanbul Anadolu Adliyesi'nin ürünleri. Kapının üzerinde 7 tane kilit var. Bu hırsızlar son 4-5 ay içerisinde yakın çevremde 5 yeri soydular." İfadelerini kullandı.

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"HIRSIZLARIN ARABASINA ATLADIM. LEVYEYİ TUTARKEN DİĞERİ BENİ DARP ETTİ"

Hırsızların arabasına atlayan Harun Doğan, “Hırsızların aracına atladım. Bir tanesini yakaladım. Arabadan çıkarmaya çalışırken önce ileriye gidiyor daha sonra geri geri gelirken başka bir araca çarptı. Aracın arka kapısı üstüme kapandı. Ben araçta mahsur kaldım. Daha sonra kardeşim yolu açıyor ve ilerliyorlar. Yaklaşık bir buçuk kilometre gittikten sonra silah zoruyla aşağıya indirdiler. Aracın içerisinde 3 kişi vardı. Bir tanesinin elinde levye vardı. Ben levyeyi tutarken diğeri yan taraftan beni darp etti. En son 'Vururuz, indiririz' gibi şeyler söyleyerek beni araçtan indirdiler. Yaklaşık 3-4 dakika kadar hırsızlarla boğuştum." diye konuştu. Hırsızları yakalamak için polislerin çalışma başlattığı öğrenildi.

DHA

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