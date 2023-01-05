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  4. Gaziosmanpaşa'da iki kadın birbirine girdi, kimse ayıramadı! Bağırışları ortalığı inletti

Gaziosmanpaşa'da iki kadın birbirine girdi, kimse ayıramadı! Bağırışları ortalığı inletti

05.01.2023 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta zorlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi'nde meydana geldi.

Kavga eden iki kadını çevredekiler ayırmakta güçlük çekti. Kavgaya tutuşan iki kadın, birbirlerinin saçını çekti. Çevredekiler, olan biteni anlamaya çalışırken, bir erkek de kadını ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında kadın, yakını ile ayırmaya çalışan erkeğe de vurdu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın, kadınlardan birinin eşini, sevgilisi olduğu öne sürülen kadınla el ele görünce çıktığı öne sürüldü. Dakikalar süren kavga sonrası uzaklaşan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

(DHA)

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İstanbul kavga

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